واشنطن تدعو إيران للاعتذار عن اعتقال السفير البريطاني
بعد تقارير عن توقيفه خلال تظاهرة ضدّ النظام

واشنطن تدعو إيران للاعتذار عن اعتقال السفير البريطاني

2020/01/12
الساعة 9:32 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

دعت الولايات المتّحدة إيران إلى الاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني لدى طهران، بعد تقارير عن توقيفه خلال تظاهرة ضدّ النظام.

وكتبت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة مورغن اورتيغاس على تويتر إنّ هذا الاعتقال “ينتهك اتّفاقيّة فيينا التي يمتلك النظام تاريخاً سيّئا في خرقِها”.

وأضافت “ندعو النظام إلى الاعتذار رسميًّا للمملكة المتحدة لانتهاك حقوقه (السفير)، وإلى احترام حقوق جميع الدبلوماسيّين”.

واعتقلت السُلطات الإيرانيّة أمس السبت لفترة وجيزة السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير، وفق ما أعلن وزير خارجيّة بريطانيا دومينيك راب، وذلك عقب ورود تقارير عن احتجاز ماكير في العاصمة الإيرانيّة خلال تظاهرات ضدّ النظام.

وقال راب في بيان إنّ “اعتقال سفيرنا في طهران بدون مبرّر أو تفسير، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

واعتقلت السلطات الإيرانية السفير البريطاني في طهران روب ماكير، السبت، لساعات بتهمة “تواجده في احتجاجات اليوم في العاصمة الإيرانية”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “تسنيم” المقربة من الأمن الإيراني.

وأضافت المعلومات أنه تم اعتقال سفير بريطانيا عدة ساعات ثم أفرج عنه.

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