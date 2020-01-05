واشنطن ترصد حالة تأهب قصوى للقوات الصاروخية الإيرانية

المواطن - متابعة

قال مسؤول أمريكي، مساء أمس الأحد: إن الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب.

ونقلت “رويترز” عن المسؤول أن ”قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد“.

وأضاف أنه ”من غير الواضح ما إذا كانت حالة التأهب في إيران دفاعية أم لكي تكون طهران أكثر استعدادًا للهجوم“، مؤكدًا أن ”الجيش الأمريكي يتابع عن كثب أي تحركات أخرى للقوات الصاروخية الإيرانية“.

ويأتي ذلك وسط موجة تهديد إيرانية بالرد على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أثناء تواجده قرب مطار بغداد الدولي رفقة القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذي قتل أيضًا في الضربة الأمريكية.

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