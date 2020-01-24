واشنطن تكشف تفاصيل إصابات جنودها بعد القصف الإيراني

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 34 عسكريًّا بارتجاج في المخ، من جراء الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدتين في العراق، في الثامن من يناير الجاري.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان، في تصريح للصحفيين، أن ثمانية عسكريين نقلوا في وقت سابق إلى ألمانيا قبل استئناف رحلتهم إلى الولايات المتحدة.

وقال الجيش الأمريكي: إن الأعراض لم يبلغ بها على الفور بعد الغارة، وفي بعض الحالات اتضح بعدها بأيام، مشيرًا إلى أن نصف من أصيبوا من الجنود عادوا لاستئناف واجباتهم العسكرية.

من ناحيته، نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريح صحفي من سويسرا، أن يكون العسكريون قد أصيبوا بخطورة، قائلًا: إن الأمر “مجرد صداع”.

وذكرت تقارير أمريكية، أن وزارة الدفاع قد تنشر منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” في العراق، لتوفير حماية أكبر لجنودها، وذلك بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، التي استهدفت قواعد أمريكية في البلاد.

وفي 8 يناير الجاري، قامت إيران بقصف قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار، وقاعدة حرير في إقليم كردستان العراق، ردًّا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر ذاته.

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