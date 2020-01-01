واشنطن توجه رسالة للنظام الإيراني بعد أحداث السفارة

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أمس الأربعاء: إن على النظام الإيراني ألا يفسر التحركات الأمريكية الهادئة بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد على أنها ضعف من واشنطن.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في لقاء مع “سكاي نيوز عربية” أن “النظام الإيراني يخلط بين إستراتيجيتنا وصبرنا ويؤوله على أنه ضعف”.

وأكدت أورتاغوس على ضرورة “ألا يخلط النظام الإيراني بين تصريحات (وزير الخارجية مايك) بومبيو و(الرئيس دونالد) ترامب وتلك التهدئة من قبلهما ويعتبرها ضعفًًا”.

وأوضحت أن الولايات المتحدة ستقف مع مواطنيها الأمريكيين وستدافع عن حلفائها ومصالحها، معربة عن أملها في أن “تردع” هذه السياسة النظام الإيراني، ولا تدفعه للقيام بأمور “سخيفة”.

وأكدت أورتاغوس أن الرئيس ترامب لديه “تشكيلة واسعة من الخيارات” بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها تجاه إيران بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، وضمان أمن العاملين فيها.

وقالت: إن دفع النظام الإيراني بإرهابيين للسفارة الأمريكية في بغداد لمواجهة الموظفين هناك “ليس تصرف دولة طبيعية”، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران إلى أن يغير النظام الإيراني هذه السياسية.

واستعرضت المتحدثة الأمريكية سلسلة التهديدات التي شكلتها إيران للمنطقة والعالم في الآونة الأخيرة، بدءًا من احتجاز ناقلات نفط في مياه الخليج، مرور بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة، وصولًا إلى الهجوم على منشآت أرامكو السعودية.

وقالت: “يجب أن نواجه التهديدات الإيرانية، وهذا يحدث منذ الصيف”، وأضافت: “كانت هناك تهديدات حتمت علينا تقليل عدد موظفي السفارة في بغداد”.

وجددت أورتاغوس التأكيد على أن واشنطن ستواصل “سياسة الضغط الأقسى” ضد النظام الإيراني وحلفائه، مشيرة إلى سياسة واشنطن في هذا الصدد لم تتغير.

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