وترجل الفارس سلطان السلام.. مشاهير الفن ينعون السلطان قابوس

المواطن- متابعة

ما إن أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، إلا وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي لمنابر لتعزية مشاهير الفن به ونعيهم له.

ونعى الكثير من المشاهير السلطان الراحل، وكان في مقدمتهم الفنان عبادي الجوهر، والذي نشر تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال بها: “أحر التعازي والمواساة للأصدقاء والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد”.

كما نعاه الفنان محمد هنيدي، والذي غرد قائلاً: “تعازينا لشعب عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته”.

كما نشر الفنان عبد المجيد عبد الله، صورة للسلطان قابوس، وعلق عليها: “رحمه الله رحمة واسعة، أصدق التعازي والمواساة للأخوة في سلطنة عمان العزيزة”.

ودعا الفنان محمود البزاوي للسلطان الراحل قائلا: ” اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلاً خيرًا من أهله وذرية خيراً من ذريته، الله يرحمه و يغفر له، كل التعازي لأهلنا الطيبين في سلطنة عمان الحبيبة لوفاة رمز المحبة والسلام السلطان قابوس”.

ونعت الفنانة أحلام السلطان الراحل مغردة: “وترجل الفارس السلطان المقدام والدنا السلطان قابوس، اللهم اجعل هذه الأيام خير أيامه”.

ونعاه الفنان راغب علامة في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر قال بها: “أحر التعازي لسلطنة عمان دولة وشعباً بوفاة قائدها العظيم جلالة السلطان قابوس، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، إنْا لله وإنٌا إليه راجعون”.

ورغم الموقف الصعب الذي تمر به الفنانة نانسي عجرم مؤخراً، إلا أنها لم تنس نعي القائد الراحل فغردت: “سلطنة عمان خسرت اليوم قائد عظيم، جلالة السلطان قابوس، رحمه الله، كل التعازي لدولة وشعب سلطنة عمان”.

وغردت الفنانة يارا قائلة: “خالص العزاء والمواساة لعُمان وللشعب العُماني الشّقيق في وفاة السلطان قابوس عَظّم الله أجركم وأسكَنَه فسيح جنّاته”.

ونشرت الفنانة داليا مبارك صورة للسلطان الراحل على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة انستغرام، وعلقت عليها: “نعزي إخوتنا في عمان بوفاة السلطان قابوس عظم الله أجركم وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما نعته الإعلامية علا الفارس، بنشر صورة له على انستغرام، علقت عليها: ” رحم الله السلطان الحكيم قابوس بن سعيد، تعازينا الحارة لسلطنة عُمان”.

وكذلك نعته الفنانة بلقيس هي الأخرى على حسابها بانستغرام فقالت: “أتقدم بـ أحر التعازي للشعب العماني الحبيب بوفاة السلطان قابوس رحمه الله وغفر له، اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خير من أهله، وارزقه الجنان الواسعة، واربط على قلب شعبه وذويه، اللهم أمين”.

وشاطرت الفنانة نجلاء بدر الشعب العماني أحزانه في وفاة قائده، قائلة: “لا إله إلا الله، خالص العزاء للشعب العماني لرحيل السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وأعلم كم هذا الحدث مؤلم للشعب العماني، وأوجه التعازي لبيت عائلة الشنفري وبيت عائلة الزواوي الكرام، البقاء لله”.

كما نشرت الفنانة رؤى الصبان صورة للسلطان الراحل وعلقت عليها: “إن لله وإن إليه راجعون، عظم الله أجركم يا أهل السلطنة”.

ونعاه أيضا الفنان حسين الجسمي قائلا: “قابوس في ذمة الله، عظم الله أجرك يا وطن”.

كما نشر الفنان هاني رمزي صورة للسلطان الراحل وعلق عليها: “خالص العزاء والمواساة للشعب العماني لرحيل السلطان قابوس”.

ونعته الفنانة ديانا حداد قائلة: “عظم الله أجرك يا عمان، رحم الله سلطان القلوب والمحبة السلطان قابوس، نعزي أنفسنا ونعزي إخواننا وأخواتنا من الشعب العماني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله”.

وكذلك نعته الفنانة ديانا كرازون : “وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”، أحر التعازي وصادق المواساة للأشقاء في سلطنة عمان، سائلين الله للسلطان قابوس الرحمة والمغفرة”.

ونعته الفنانة إليسا مغردة: “كل التعازي لشعب سلطنة عمان برحيل السلطان قابوس بن سعيد، إن شاء الله بتضل عمان مزدهرة ومكملة بنهج العمران والثقافة والسلام”.

فيما غردت الفنانة كارول سماحة “أتقدم بـ أحر التعازي لدولة سلطنة عمان وشعبها بوفاة جلالة السلطان قابوس”.

وغردت مايا دياب: “وبأسف شديد أعزّي الشعب العماني بفقدان عزيزهم وسلطانهم المثال السلطان قابوس بن سعيد، الذي جعل من بلاده جنة وفي شعبه زرع المحبة والفرح، حزننا شديد على خسارته”.

ونشر الفنان ملحم زين، صورة للراحل على حسابه موقع انستغرام، وعلق “عليها قائلا: “رحم الله السلطان قابوس بن سعيد سلطان السلام والاعتدال”.

ونعته الفنانة داليا مصطفى: “”البقاء لله، ربنا يرحم السلطان قابوس، أنا زعلانه جدا عليه لأني عشت وأنا طفله في سلطنه عمان، وعارفه قد إيه كان عادل، وكل أهل السلطنة بيحبوه قوي، ربنا يصبر أهل السلطنة على فراقه”.

رحل السلطان قابوس بن سعيد، عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد معاناة طويلة مع المرض، وبعد 50 عاماً حكم بها بلاده، ليوارى التراب جسده في العاصمة العمانية مسقط.

ودعا مجلس الدفاع العماني العائلة المالكة للانعقاد من أجل تحديد خليفة السلطان قابوس، حيث تم تنصيب هيثم بن طارق لخلافة السلطان الراحل، حيث أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان صباح اليوم، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

تابعنا على تواصل معنا على