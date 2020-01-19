وثائق تؤكد ظهور جسم فضائي غريب!

المواطن - متابعة

زعم موقع سي نت الأمريكي، وجود وثائق سرية ومقطع فيديو مصور، بحوزة البحرية الأمريكية، يسجل مشاهدة جسم فضائي مجهول عام 2004؛ ما دفع البحرية للاعتراف بحيازتها تلك الوثائق، بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي.

وقال الموقع: إن مكتب المخابرات التابع للبحرية الأمريكية أشار إلى أن طياري حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز قد واجهوا جسمًا فضائيًّا غريبًا في عام 2004، وأن الواقعة مسجلة في وثائق مصنفة تحت بند سري للغاية، ومن شأن الكشف عنه تهديد الأمن القومي الأمريكي.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في ديسمبر 2017 مقطع فيديو قصيرًا، يسجل مشاهدة البحرية الأمريكية للجسم الفضائي الغريب، ويعتقد بعض الباحثين أن لدى البحرية مقطع فيديو أطول؛ لأن بعض شهود الواقعة قالوا إنهم شاهدوا نسخة أطول وأكثر وضوحًا من مقطع الفيديو هذا.

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