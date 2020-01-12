وحدة الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها بمهرجان محايل ومحافظة بارق

المواطن - أحمد الشهري - محايل

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مهرجان محايل بمنطقة عسير لمدة أسبوعين، فيما تقدم خدماتها للرجال والنساء في محافظة بارق بمنطقة عسير لمدة أسبوع.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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