وزارة المالیة تعلن عن وظائف تقنية شاغرة للجنسين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة المالیة من خلال حسابھا بموقع لینكد إن (LinkedIn) عن توفر وظائف تقنیة شاغرة للجنسین ، من حملة درجة البكالوريوس ، وفق التفاصيل التالية :

1- أخصائي حوكمة والمخاطر والالتزام للأمن السيبراني :

– هدف الوظيفة : يتولى أخصائي الحوكمة والمخاطر الالتزام للأمن السيبراني مسؤولية التنفيذ والمساعدة في إنشاء وتطبيق وتحسين برامج وخطط الحوكمة والمخاطر والالتزام الصادرة عن إدارة الأمن السيبراني وتقديم الدعم في إعداد التقارير الداخلية والخارجية.

2- أخصائي التوعية والتدريب بالأمن السيبراني :

– هدف الوظيفة : المسؤول/ة عن ضمان توافق ثقافة الأمن السيبراني لدى مجتمع الوزارة بما يتماشى مع متطلبات سياسات الأمن السيبراني والالتزام الداخلية للوزارة، والتشريعات المحلية والمعايير العالمية. وذلك من خلال المساعدة في إعداد حملات توعوية ورسائل أمنية بجميع أشكالها والتأكيد على فعالية الحملات من خلال قياس مستوى رضا أصحاب المصلحة ومستوى النضج المطلوب. بجانب المساعدة في إعداد برامج التدريب والمحتويات المتعلقة بالأمن السيبراني وتقديمها عبر القنوات المعتمدة للفئات الوظيفية المختلفة.

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