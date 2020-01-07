وزارة النقل لـ “المواطن”: لا رسوم على الطرق وحجم الإنجاز 917 كم

المواطن - شرف الروقي

كشف المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل ياسر المسفر عن أبرز ما تم تنفيذه من مشاريع وزارة النقل خلال العام الماضي 2019.

وأكد المسفر في حديثه لـ “المواطن” أنه تم إنشاء وإصلاح طرق في المملكة بطول 917 كم، وذلك لتحسين البنية التحتية وضمان تسهيل التنقل بين مدن المملكة، كما تم تدشين العديد من المشاريع في منطقتي الباحة وعسير والمنطقة الشرقية.

وأضاف أنه تم توقيع ثلاثة عقود لتنفيذ مشروع تجهيزات سياج السلك العالي الشد للطرق المفردة والمزدوجة على كافة شبكة طرق الوزارة حول المملكة.

وذكر أن من أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة مشروع الطريق الذي يربط المدينة المنورة بحائل، وأيضًا تنفيذ طريق جديد يربط الخرج بطريق الرياض – الدمام السريع، لخدمة الشاحنات وتقليل الخسائر الاقتصادية من انتظار الشاحنات من دخول مدينة الرياض أوقات الذروة.

ونفى المسفر ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم على الطرق مؤكدًا أن ما يتم تداوله غير صحيح، مشيرًا أن ميزانية المملكة 2020 لم تشمل فرض رسوم على الطرق.

تابعنا على تواصل معنا على