وزارة النقل لـ “المواطن”: لا رسوم على الطرق وحجم الإنجاز 917 كم
تنفيذ وتدشين عدة مشاريع في مختلف المناطق

وزارة النقل لـ “المواطن”: لا رسوم على الطرق وحجم الإنجاز 917 كم

2020/01/07
الساعة 2:11 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - شرف الروقي

كشف المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل ياسر المسفر عن أبرز ما تم تنفيذه من مشاريع وزارة النقل خلال العام الماضي 2019.

وأكد المسفر في حديثه لـ “المواطن” أنه تم إنشاء وإصلاح طرق في المملكة بطول 917 كم، وذلك لتحسين البنية التحتية وضمان تسهيل التنقل بين مدن المملكة، كما تم تدشين العديد من المشاريع في منطقتي الباحة وعسير والمنطقة الشرقية.

وأضاف أنه تم توقيع ثلاثة عقود لتنفيذ مشروع تجهيزات سياج السلك العالي الشد للطرق المفردة والمزدوجة على كافة شبكة طرق الوزارة حول المملكة.

وذكر أن من أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة مشروع الطريق الذي يربط المدينة المنورة بحائل، وأيضًا تنفيذ طريق جديد يربط الخرج بطريق الرياض – الدمام السريع، لخدمة الشاحنات وتقليل الخسائر الاقتصادية من انتظار الشاحنات من دخول مدينة الرياض أوقات الذروة.

ونفى المسفر ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم على الطرق مؤكدًا أن ما يتم تداوله غير صحيح، مشيرًا أن ميزانية المملكة 2020 لم تشمل فرض رسوم على الطرق.

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سامي مسلم باخشوين
ضيف
سامي مسلم باخشوين

طريق الدمام الكويت سواء عن طريق الجبيل او ابو حدرية سيء جداً وخطير ويعرض حياة المسافرين للخطر وخاصة بعض المواضع التي يصبح فيها خط واحد للذهاب والعودة حيث ان الخط الآخر مختفي تماماً تحت الرمال وهو بهذا الوضع لعدة سنوات ولا يبدو ان هناك نية جادة لإصلاحه لاننا لا نرى جدية في العمل حيث لا يوجد معدات ولا عمال بشكل مكثف يدل على نية صادقة للانتهاء من العمل وإنهاء معاناة المسافرين

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20 ساعة


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