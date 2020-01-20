وزير التعليم: بدء النقل الخارجي غدًا

المواطن - الرياض

كشف وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أنه سيتم استقبال طلبات المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الخارجي اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

معالي #وزير_التعليم_في_الصوره

تطوير المناهج ضرورة لأن ما ناحتجه في المستقبل أصبح مختلفا عما كنا نحتاجه منذ 20 عاما، ونجحنا في المرحلة الأولى من تطوير المناهج، وهي تغييرها لتعزيز الشخصية الوطنية.. pic.twitter.com/ombmqOY9Wj — في الصورة (@Fealsora) January 20, 2020

وقال آل الشيخ خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين: إن تطوير المناهج ضرورة؛ لأن ما نحتاجه في المستقبل أصبح مختلفًا عما كنا نحتاجه منذ 20 عامًا، متابعًا: نجحنا في المرحلة الأولى من تطوير المناهج، وهي تغييرها لتعزيز الشخصية الوطنية.

ورأى وزير التعليم أن: نتائجنا في الاختبارات التعليمية الدولية تقول: إن مستوى تحصيل الطلاب أقل بثلاث سنوات من مرحلتهم الدراسية وما تم تعليمه لهم، وننتظر نتائج الاختبارات القادمة لندلل على ما تم من تطور في هذا الجانب.

معالي #وزير_التعليم_في_الصوره

كلام منظري التعليم غير واقعي، لا نحتاج إلى أكثر من عامين لتطوير المناهج وتحقيق نتائج حقيقية في مستوى الطلاب.. pic.twitter.com/UgC0pimTOJ — في الصورة (@Fealsora) January 20, 2020

وشدد على أن: كلام منظّري التعليم غير واقعي، لا نحتاج إلى أكثر من عامين لتطوير المناهج وتحقيق نتائج حقيقية في مستوى الطلاب، موضحًا أنه تم الانتهاء من مراجعة مناهج الفصل الدراسي الأول، وسوف يتم اعتمادها للطباعة خلال أسبوعين، وبدأت فرق أخرى في مراجعة مناهج الفصل الثاني.

ولفت حمد آل الشيخ إلى أنه سيتم تعليم اللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الابتدائي، وفي الدورة الثانية لتطوير المناهج تحاول الوزارة تعزيز مفهوم التسامح، وإدخال مفهوم التربية الرقمية مع مناهج الفصول الأولية، بعد أن ارتفع الاعتماد على التقنية في حياتنا.

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