وزير التعليم: بدء النقل الخارجي غدًا
تعليم الإنجليزية بداية من الصف الأول الابتدائي

وزير التعليم: بدء النقل الخارجي غدًا

2020/01/20
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تصريحات وزير التعليم حمد آل الشيخ ببرنامج في الصورة
المواطن - الرياض

كشف وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أنه سيتم استقبال طلبات المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الخارجي اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.

وقال آل الشيخ خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين: إن تطوير المناهج ضرورة؛ لأن ما نحتاجه في المستقبل أصبح مختلفًا عما كنا نحتاجه منذ 20 عامًا، متابعًا: نجحنا في المرحلة الأولى من تطوير المناهج، وهي تغييرها لتعزيز الشخصية الوطنية.

ورأى وزير التعليم أن: نتائجنا في الاختبارات التعليمية الدولية تقول: إن مستوى تحصيل الطلاب أقل بثلاث سنوات من مرحلتهم الدراسية وما تم تعليمه لهم، وننتظر نتائج الاختبارات القادمة لندلل على ما تم من تطور في هذا الجانب.

وشدد على أن: كلام منظّري التعليم غير واقعي، لا نحتاج إلى أكثر من عامين لتطوير المناهج وتحقيق نتائج حقيقية في مستوى الطلاب، موضحًا أنه تم الانتهاء من مراجعة مناهج الفصل الدراسي الأول، وسوف يتم اعتمادها للطباعة خلال أسبوعين، وبدأت فرق أخرى في مراجعة مناهج الفصل الثاني.

ولفت حمد آل الشيخ إلى أنه سيتم تعليم اللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الابتدائي، وفي الدورة الثانية لتطوير المناهج تحاول الوزارة تعزيز مفهوم التسامح، وإدخال مفهوم التربية الرقمية مع مناهج الفصول الأولية، بعد أن ارتفع الاعتماد على التقنية في حياتنا.

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