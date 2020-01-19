وزير التعليم لـ الطلاب والمعلمين: متفائل بجهودكم لتحقيق طموح قيادتكم

المواطن - الرياض

وجه وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ كلمة للطلاب والمعلمين والمعلمات مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

أبنائي الطلاب والطالبات،

زملائي المعلمين والمعلمات،

وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين، ومنسوبي التعليم..

اليوم #بداية_الفصل_الثاني نؤكد فيه على #الانضباط_المدرسي ؛لتحقيق نواتج تعلم أفضل.

متفائل بجهودكم لتحقيق طموح قيادتكم، ورؤية وطنكم، والمضيّ نحو مستقبل أحلامكم بثقة ونجاح. pic.twitter.com/WTPt9xhhq4 — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) January 19, 2020

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين، ومنسوبي التعليم.. اليوم بداية الفصل الثاني نؤكد فيه على الانضباط المدرسي؛ لتحقيق نواتج تعلم أفضل.

وأضاف “متفائل بجهودكم لتحقيق طموح قيادتكم، ورؤية وطنكم، والمضيّ نحو مستقبل أحلامكم بثقة ونجاح”.

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