وزير التعليم : لم نحدد وقت الاختبارات في رمضان

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن نظام سفير 1 لم يكن محوكمًا وكان فيه اختلالات، أما سفير 2 فهو نقلة نوعية، مشددًا على أن العودة إلى سفير 1 لا تصلح.

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التحول إلى نظام #سفير2 سببه اكتشاف مخالفات إدارية ومالية في البعثات؟

كيف يعلق معالي وزير التعليم على هذه المعلومات؟!#وزير_التعليم_في_الصوره pic.twitter.com/pgSQTxfEwV — في الصورة (@Fealsora) January 20, 2020

وتابع آل الشيخ أن نظام سفير 1 لم يكن به قدرة قوية للمتابعة، وكان يمكن التجاوز في بعض الإجراءات به ويكون المفصل النهائي فيه هو المشرف التربوي، أما سفير 2 فهو مختلف في فلسفته، وهي أنه تم أتمتة 88 خدمة، بالإضافة إلى بناء مؤشرات لكل مشرف لمعرفة الطلبات لديهم وكم مدة التأخير.

ولفت وزير التعليم إلى أن نظام سفير 2 طبق من شهر 10 وأنجز طلبات أكثر من 200 ألف طلب للمبتعثين، متوقعًا أن تحل بقية مشاكله في فترة من 3 أيام إلى أسبوع.

وشدد آل الشيخ على أن: هدفنا هو مصلحة الطلاب، وسوف نستفتي الطلاب وأولياء الأمور ونعتمد الموعد الأنسب لهم في إجراء الاختبارات الدراسية، متابعًا أن رغبة أكثر المواطنين هي أن يكون موعد الاختبارات الساعة السادسة صباحًا خلال شهر رمضان، ولكن لم يتم تحديد وقت الاختبارات في رمضان حتى الآن.

معالي #وزير_التعليم_في_الصوره

هدفنا هو مصلحة الطلاب، وسوف نستفتي الطلاب وأولياء الأمور ونعتمد الموعد الأنسب لهم في إجراء الاختبارات الدراسية.. pic.twitter.com/UxN1TDvMvj — في الصورة (@Fealsora) January 20, 2020

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