وزير الخارجية الأمريكي يعلن دعم واشنطن للمتظاهرين الإيرانيين
سئموا وحشية الحرس الثوري

وزير الخارجية الأمريكي يعلن دعم واشنطن للمتظاهرين الإيرانيين

2020/01/11
الساعة 11:50 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، دعم بلاده للمتظاهرين الإيرانيين الذين احتشدوا بالآلاف؛ احتجاجًا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية.

وقال بومبيو عبر تويتر: صوت الشعب الإيراني واضح، لقد سئموا أكاذيب النظام وفساد وسخافة ووحشية الحرس الثوري الإيراني في ظل كليبتوقراطية (حكم اللصوص) خامنئي.

وأضاف: نقف مع الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلًا أفضل.

وتضمنت تغريدة بومبيو مقطع فيديو يُظهر جانبًا من احتجاجات الطلبة الإيرانيين الذين طالبوا بكف يد الحرس الثوري عن حكم البلاد وتنحي المرشد، علي خامنئي.

واندلعت هذه المظاهرات بعد أن أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية فجر الأربعاء.

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azhr hadi alnasri
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