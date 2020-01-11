وزير الخارجية الأمريكي يعلن دعم واشنطن للمتظاهرين الإيرانيين

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، دعم بلاده للمتظاهرين الإيرانيين الذين احتشدوا بالآلاف؛ احتجاجًا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية.

The voice of the Iranian people is clear. They are fed up with the regime’s lies, corruption, ineptitude, and brutality of the IRGC under @khamenei_ir's kleptocracy. We stand with the Iranian people who deserve a better future. pic.twitter.com/tBOjv9XsIG — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2020

وقال بومبيو عبر تويتر: صوت الشعب الإيراني واضح، لقد سئموا أكاذيب النظام وفساد وسخافة ووحشية الحرس الثوري الإيراني في ظل كليبتوقراطية (حكم اللصوص) خامنئي.

وأضاف: نقف مع الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلًا أفضل.

وتضمنت تغريدة بومبيو مقطع فيديو يُظهر جانبًا من احتجاجات الطلبة الإيرانيين الذين طالبوا بكف يد الحرس الثوري عن حكم البلاد وتنحي المرشد، علي خامنئي.

واندلعت هذه المظاهرات بعد أن أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية فجر الأربعاء.

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