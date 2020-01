وزير الخارجية الأمريكي يعلن دعم واشنطن للمتظاهرين الإيرانيين

المواطن - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، دعم بلاده للمتظاهرين الإيرانيين الذين احتشدوا بالآلاف؛ احتجاجًا على إسقاط الحرس الثوري الإيراني للطائرة الأوكرانية.

The voice of the Iranian people is clear. They are fed up with the regime’s lies, corruption, ineptitude, and brutality of the IRGC under @khamenei_ir's kleptocracy. We stand with the Iranian people who deserve a better future. pic.twitter.com/tBOjv9XsIG

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2020