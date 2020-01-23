وزير الداخلية يُدشن الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن بالرياض، والموقع الرسمي والتطبيق الإلكتروني للمستشفى، ومشروع أتمتة الملفات الطبية.



واستمع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال التدشين إلى شرح موجز عن تفاصيل الهوية الجديدة، ومشروع “أتمتة الملفات الطبية” الذي يعد أحد المشروعات المهمة التي أشرف عليها ونفذها عددٌ من الكوادر الوطنية من منسوبي مستشفى قوى الأمن بالرياض، وذلك بالتحول الكامل من حفظ الملفات ورقيًا إلى أرشفتها “إلكترونيًا”، حيث تجاوز عدد الوثائق المؤرشفة أكثر من 84 مليون وثيقة للمستفيدين من خدمات المستشفى.

حضر التدشين معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

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