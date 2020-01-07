وزير الدفاع الأمريكي عن إيران: لا نبدأ الحرب لكن ننهيها

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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في حديث إلى قناة CNN: إن بلاده لا تبدأ الحرب لكنها تنهيها، في تهديد صريح لإيران.

وأضاف: “نحن لا نسعى للحرب مع إيران، لكننا مستعدون لإنهائها… ما نود أن نراه، هو وقف التصعيد”.

وتابع إسبر: “نحن مستعدون للأسوأ، ونتمنى ألا تتجه إيران للتصعيد”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت صائبة في اغتيال قاسم سليماني.

وأوضح: “لقد كان هذا الوقت المناسب، الذي اختارته الولايات المتحدة للقضاء على زعيم إرهابي لمنظمة إرهابية خارج ساحة المعركة. على إيران أن تدرك أن اللعبة قد تغيّرت، ولن نتحمل هذا السلوك السيئ”.

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