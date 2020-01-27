وزير الطاقة: المملكة ودول الأوبك لديهم الإمكانات للتعامل مع أي متغيرات في سوق البترول

المواطن - واس

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة تتابع عن كثب التطورات التي تحدث في السوق البترولية الدولية، والتي تتأثر باحتمالية تأثير وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول.

وأكد وزير الطاقة على ثقته الكاملة في الحكومة الصينية والمجتمع الدولي، وقدرتهم على القضاء على الفيروس والحد من انتشاره.

وأوضح عبد العزيز بن سلمان، أن العوامل النفسية والنظرة التشاؤمية التي يتبناها بعض المتداولون في السوق تجاه فيروس كورونا تلعب دورا كبير في التأثيرات التي تحدث في الأسواق العالمية سواء الأسواق البترولية أو أسواق السلع الأخرى، بالرغم من أن أثره على الطلب العالمي على البترول محدود للغاية.

وأضاف أن هذا التشاؤم حدث من قبل وتحديدا في عام 2003، أثناء الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس سارس، موضحا أنه لم يترتب عليه حينها أي انخفاض يُذكر في الطلب على البترول.

وأكد أن المملكة، ودول الأوبك+، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات يمكن أن تحدث في سوق البترول بسبب كورونا، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار السوق إذا استدعى الأمر ذلك.

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