وزير العمل يستقبل وفدًا من الهلال

المواطن - مروة نبيل

استقبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سلمان الراجحي، اليوم الخميس، في مكتبه بالوزارة بحضور نائبه، ماجد الغانمي، وفدًا من نادي الهلال.

ومثل وفد نادي الهلال كل من؛ الرئيس التنفيذي عبدالله الجربوع، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الاستثمارية، سلطان آل الشيخ، ومدير إدارة المسؤولية الاجتماعية، سعود السبيعي.

وهنأ وزير العمل، وفد الهلال بتحقيق جائزة الرياضة من أجل الخير “sport for good”، وما تقدمه من مبادرات تسهم في تحقيق رسالتها الشاملة، وتخدم كافة أطياف المجتمع، وتعزز من دور الجهات والمؤسسات في الجوانب المجتمعية.

وثمن الدور الذي تقوم به الرياضة السعودية في المحافل الدولية، وما تُقدمه من أدوار اجتماعية وثقافية ورياضية، وذلك وفقًا لحساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ومن جانبه، قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شكره وتقديره لوزير العمل على تهنئته واستقباله، مثمنًا حرصه على تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية.

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