وزير المالية: الإدراج الدولي لأسهم أرامكو قيد الدراسة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن فكرة إدراج أسهم شركة أرامكو في أحد الأسواق العالمية لا تزال قيد الدراسة، ولكن من المحتمل ألا يحدث ذلك قريبًا.

وجاء ذلك خلال مقابلة مع بلومبرغ نيوز في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث ناقش إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار، وحالة الاقتصاد السعودي.

حالة الاقتصاد السعودي:

وقال الوزير إنه واثق جدًا من أن الاقتصاد السعودي آخذ في الارتفاع بوتيرة مبشرة، حيث إن المملكة قد أتمت بنجاح تسعير الطرح السادس من السندات الدولية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار هذا الأسبوع.

وتابع: المستثمرون الدوليون استجابوا بشكل إيجابي للإصلاحات الجارية، والطلب على الاستثمارات الداخلية في المملكة مرتفع وصحي للغاية.

واستطرد الجدعان: لقد بدأنا نرى نتائج رؤية 2030، والأرقام تثبت أن الإصلاح يعمل، فقد شاهدنا نتائج الربع الثالث، إنه الأعلى في خمس سنوات، الناتج المحلي الإجمالي للنفط ينمو على أعلى مستوى.

وأضاف: كما أعتقد أن المستثمرين يركزون على العوامل الأساسية ويرون مؤشرات رائدة، إنهم يرون النمو والإمكانات، ونحن نشهد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو في عدد طلبات الحصول على التراخيص، الثقة عادت بطريقة قوية.

وتطرق الحوار إلى استضافة المملكة لمجموعة العشرين، ولفت وزير المالية إلى أن المملكة ستركز على أن يكون الضيوف من بين رواد العالم وجلب حلول إيجابية للقضايا العالمية.

مستقبل الاقتصاد العالمي في 2020:

واختتم الجدعان حواره بالكشف عن رؤيته لمستقبل الاقتصاد العالمي في 2020 قائلًا: الاقتصاد يمر بدورات، لكنني لا أعتقد أن هناك أي خطر جاد في عام 2020، وأعتقد أنه سيكون مستقرًا، وقد يشهد القليل من النمو مع تخفيف التوترات التجارية التي سوف تعطي الأسواق ركلة جيدة لمواصلة النمو في العام التالي.

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