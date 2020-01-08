وزير النفط الإيراني: ارتفاع أسعار النفط في مصلحتنا

المواطن - متابعة

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أن أسعار النفط ترتفع وهذا في مصلحة إيران.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم نحو 1%، عقب هجوم صاروخي شنته إيران على قوات أميركية في العراق أثار شبح تصاعد الصراع واضطراب تدفقات الخام، وسرعان ما تخلت عن معظم تلك المكاسب بعد الارتفاعات التي حققتها في وقت مبكر.

وقال محللون إن توتر السوق قد ينحسر طالما ظلت منشآت إنتاج النفط غير متأثرة بالهجمات. كما يبدو أن تغريدات نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجية إيران تشير إلى فترة هدوء في الوقت الحالي.

تابعنا على تواصل معنا على