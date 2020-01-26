وسم ساخر عن الهلال بعد صدارة النصر

المواطن - محمد سمعه

أطلق مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” وسمًا ساخرًا من الهلال، وذلك بعد فقدان صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لصالح النصر مع نهاية مباريات الدور الأول.

وتفاعل العديد من المغردين مع وسم” الهلال يبارك للعالمي الصدارة”، وذلك بعد تعادل الهلال المخيب لـ الآمال مع نادي الشباب أمس السبت بدون أهداف، حيث تسبب التعادل في إنهاء النصر للدور الأول متصدرًا برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الهلالي صاحب المركز الثاني.

تعليق الفراج على الصدارة النصراوية

وفي وقت سابق، وجّه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالته وتعليقه لنادي النصر، وذلك بعد نجاح العالمي في نيل لقب “بطل الشتاء” وذلك عقب تصدره لجدول الدور الأول من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة عشرة.

وقال الفراج: ” بعد “شيل وحط”، النصر هو متصدر الدوري، لأن الصدارة أصبحت صفراء، ألف مبروك للنصر يستاهل”.

وأضاف: ” ما حدث من النصر درس لجميع الأندية، مَن حصَّل شيئًا واجتهد فيه يستاهله، والنصر بالفعل آخر خمس جولات كان متفوقًا بنتائجه على كل الأندية، حتى نادي الهلال”.

النصر يُطارد اللقب للموسم الثاني

يذكر أن الجمهور النصراوي يُمني النفس بنيل لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، حيث فاز النصر باللقب في الموسم الماضي، وذلك بعد منافسة شرسة مع الهلال حُسمت في الجولة الأخيرة يوم 16 مايو الماضي.

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