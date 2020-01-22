وسم مثير عن النصر يُشعل تويتر

المواطن - محمد سمعه

أطلق جمهور الكرة السعودية وسمًا مثيرًا أشعل تويتر، اليوم الأربعاء، في المملكة، عن نادي النصر، وذلك بعد غيابه عن قائمة نادي العقد لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا.

ودشنت الجماهير وسم “النصر خارج قايمة غرب آسيا”، حيث أكدوا أن عدم فوز النصر ببطولة دوري أبطال آسيا من قبل كان السبب الرئيسي وراء استبعاده من القائمة التي شهدت تواجد أندية “الهلال، الاتحاد، الأهلي”.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، عن تنافس 5 أندية على لقب نادي العِقد لمنطقة غرب القارة في دوري أبطال آسيا.

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاء عبر موقعه الإلكتروني الرسمي حول لقب نادي العِقد لمنطقة غرب آسيا، وشهد تنافسًا بين الثلاثي السعودي الأهلي، الهلال والاتحاد، بالإضافة إلى ناديي العين الإماراتي، والسد القطري.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره إلى أنه اختار هذه الأندية بعدما فرضت حضورها في دوري الأبطال خلال السنوات العشر الماضية، بطبيعة تحقيقها اللقب أو وصولها إلى الأمتار الأخيرة من المسابقة.

ونجح الهلال في التواجد بشكل مستمر في الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا خلال العقد الأخير، حيث إنه وصل النهائي عامي 2014 و2017، وتأهل إلى قبل النهائي في 2010 و2015، وتوج باللقب في 2019.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من أبرز المشاركين في دوري أبطال آسيا خلال العقد الأخير، رغم تراجع مستواه مؤخرًا، حيث وصل إلى النهائي عام 2011.

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