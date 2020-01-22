وسم مثير من المريسل بعد تأهل المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل الجدل، عبر إطلاق وسم، وذلك بعد فوز المنتخب السعودي الأولمبي اليوم الأربعاء على حساب منتخب أوزبكستان في كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب المريسل عبر حسابه في تويتر: ” في هذا الهاشتاق تستطيعون وضع قائمة بأسماء من لم يبارك من الإعلاميين لفوز منتخبنا الماضي أمام تايلاند وربما باركوا بعد فوزنا على أوزبكستان لكن على استحياء، كما يمكن أن نضع مقاطع لمن هاجم الكابتن سعد الشهري رغم كل هذه المستويات الطيبة، المايك معكم”.

واختتم المريسل تغريداته قائلًا: “إعلاميين لم يباركوا فوز منتخبنا”.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره كوريا الجنوبية يوم الأحد المقبل في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد صعود المنتخب الكوري الجنوبي على حساب المنتخب الأسترالي اليوم بثنائية دون رد.

تألق مذهل من اليامي

من ناحية أخرى، ظهر حارس مرمى المنتخب السعودي الأولمبي، محمد اليامي بشكل مميز خلال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 المقامة حاليًا في تايلاند.

وأصبح الحارس محمد اليامي على بُعد خطوة من تحقيق إنجاز شخصي قاري بعد تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.

حارس الأخضر يُعبر عن نفسه

واهتزت شباك حارس مرمى المنتخب السعودي بهدف واحد فقط خلال الـ5 مباريات التي خاضها في البطولة حتى الآن، وكان ذلك في مباراة اليابان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبات محمد اليامي حارس المنتخب السعودي صاحب الـ22 عامًا، مرشحًا للانفراد برقم استثنائي له في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، إذا نجح في الحفاظ على شباكه في المباراة النهائية المقرر إقامتها، يوم الأحد المقبل.

وتألق المنتخب السعودي خلال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، وفاز على أوزبكستان في الدور نصف النهائي بهدف دون رد سجله ناصر العمران.

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