وصف ساخر عن جروس بعد مباراة الرائد ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

سخر الناقد الرياضي خالد السعود من المدرب السويسري كريستيان جروس بعد مباراة الرائد ضد الأهلي التي أُقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال خالد السعود لـ برنامج ” الدوري مع وليد”: “ما فعله جروس في مباراة الرائد ضد الأهلي يُذكرني بمدرس التربية الرياضية، الذي يرمي الكرة للطلاب ثم يتركهم، هل معقولة أن جروس لا يستطيع تغيير سير المباراة”.

وأضاف خالد السعود: “رغم الفوز في لقاء الرائد ضد الأهلي لكن أداء الراقي غير مُطمئن على الإطلاق”.

من ناحية أخرى، أعلن النادي الأهلي بعد نهاية مباراة الرائد ضد الأهلي، عن إصابة السوري عمر السومة بخلع في الكتف.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بعد مباراة الرائد ضد الأهلي عبر ” تويتر” أن السومة سيُجري مزيدًا من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة.

تهديد بالغياب لمدة 21 يومًا

وكان برنامج ” الدوري مع وليد” ذكر بعد مباراة الرائد ضد الأهلي أن التشخيص المبدئي قال إن السومة سيغيب لمدة 21 يومًا عن النادي الأهلي بعد إصابته بخلع في الكتف.

نصيب الأسد للسومة

وفي وقت سابق، نال النجم عمر السومة لاعب النادي الأهلي نصيب الأسد من الإشادة، وذلك بعد مباراة الرائد ضد الأهلي الخميس بثنائية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلق العديد من الجماهير الأهلاوية لقب “الأسطورة” على السومة الذي أنقذ الأهلي اليوم عندما أحرز هدفي الفوز للراقي في مباراة الرائد ضد الأهلي، بعد أن كان الرائد متقدمًا بهدف سجله اللاعب المغربي محمد فوزير في الدقيقة السادسة والستين.

وبعد نهاية مباراة الرائد ضد الأهلي، أصبح رصيد الراقي 29 نقطة بالمركز الثالث بينما تجمد رصيد الرائد عند 26 نقطة بالمركز الرابع.

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