وصف مثير من الاتحاديين بعد التأخر في الشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي الاتحاد غضبها الشديد من أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نادي أولمبيك آسفي المغربي، في الشوط الأول في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأطلقت الجماهير الاتحادية وصف “فريق دايخ” تعبيرًا منهم عن عدم قدرة الفريق الاتحادي على صنع هجمة أو صنع ربط بين خطوطه من أجل إحراج فريق أولمبيك آسفي.

وطالب الاتحاديون لاعبي العميد باللعب برجولة وبقتالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في المغرب يوم 15 فبراير المقبل.

وكان التونسي زبير بيه المحلل الفني في قنوات أبو ظبي الرياضية قال: إن المدرب الهولندي تين كات لا يُناسب فريق الاتحاد من أجل إعادة بنائه.

وتمكن اللاعب أيوب الكعداوي من إحراز الهدف الوحيد لفريق أولمبيك آسفي عند حلول الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول.

وقبل مباراة الاتحاد وأولمبيك آسفي، كان نادي الاتحاد تعادل يوم الجمعة الماضية مع نادي النصر في الدوري السعودي بنتيجة هدف لكل فريق.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الاتحاد ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الستة عشر، وذلك بعد الخسارة من نادي الفتح بنتيجة هدفين لهدف.

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