وصف مثير من تركي العجمة للإعلاميين الرياضيين

المواطن - محمد سمعه

وَجَّه الإعلامي تركي العجمة وصفًا مثيرًا لبعض الإعلاميين الرياضيين، منتقدًا تصرفاتهم عند كتابة التغريدات في حساباتهم الرسمية في موقع ” تويتر”.

وتحدث تركي العجمة في برنامج ” كورة ” قائلًا: بعض الإعلاميين الرياضيين، يقوم بـ ” شيل رأسه ” ويضعها على جانبه ثم يبدأ في التغريد.

وأضاف العجمة: يقول كلاماً خاطئاً ويبحث عن مَن يُصفق له وكلامه أساسًا ليس له أساس من الصحة.

وفي السياق ذاته، أثار الإعلامي عبدالعزيز المريسل الجدل في موقع ” تويتر”، وذلك بعد أن أطلق تغريدة هجومية ضد بعض الإعلاميين الذين لم يباركوا تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي في تويتر أمس السبت: أقبل المناكفة الإعلامية في أي شيء إلا مصلحة منتخبنا السعودي، هناك بعض الإعلاميين مصلحة أنديتهم فوق كل اعتبار ولديهم مبدأ “نادي ومن بعده الطوفان” والمصيبة ينظرون علينا باسم الوطنية، إذا كانت مصلحة أنديتهم تتضرر، السؤال من هم؟.

وتابع المريسل: أكثر من ساعتين من نهاية مباراة منتخبنا السعودي أمام تايلاند وبعض الإعلاميين لم يبارك هذه الخطوة الهامة في حسابه الرسمي، رغم أنه بعد أي فوز لأنديتهم خارجيًّا يشغلونا باسم الوطنية، أين هذه الوطنية الآن مع المنتخب السعودي تحت 23 سنة؟!

ونجح المنتخب السعودي الأولمبي في العبور إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد الفوز على منتخب تايلاند بهدف دون رد في دور الثمانية.

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