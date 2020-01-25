وصول طائرة سعودية قادمة من الصين وسط إجراءات صحية مشددة

أكدت وزارة الصحة أنها تتخذ إجراءات وقائية للقادمين من الصين، مناشدة القادمين من الصين الإبلاغ عند ظهور أي أعراض لفيروس كورونا.

وبحسب “العربية”، فإن الطائرة السعودية القادمة من الصين وصلت وسط إجراءات صحية مشددة.

وتوقفت خدمة الحافلات والمواصلات بين الأقاليم في الصين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن العاصمة الصينية بكين ستوقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم اعتبارًا من 26 يناير للحد من انتشار الفيروس المميت.

من جانبه، أقر الرئيس شي جين بينغ، السبت، أن انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة 41 شخصًا “يتسارع” ويضع الصين في “وضع خطير”.