وضعها وزنها في مأزق.. سعاد سلمان تخضع لتكميم المعدة‎‏

المواطن - متابعة

تصدرت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت، سعاد سلمان، قائمة بحث السعوديين على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بعد خضوعها لجراحة تكميم المعدة، والتي وجدت أنها الحل الوحيد لخسارة الوزن، وخاصة بعد تعرضها للتنمر على الهواء مباشرة.

عانت الفنانة العراقية من الكثير من التنمر خلال الفترة الأخيرة، بسبب وزنها الزائد، هذا التنمر الذي واجهته حتى خلال بث إحدى حلقات برنامج “صباح الكويت”، على الهواء مباشرة، حيث اتصل بها أحد المتابعين خلال الحلقة، وطلب منها خسارة وزنها الزائد؛ ما تسبب لها في الكثير من الإحراج، ولم تجد رداً عليه سوى أنها تحاول وبالفعل خسرت بعض الكيلو غرامات.

ظل الشعور بالإحراج خلال الحلقة يطارد سعاد حتى أنها قامت بتصوير مقطع فيديو خلال تواجدها بالنادي الرياضي، بكت خلاله، وقالت إنها تبذل قصارى جهدها لخسارة وزنها ولكنها لم تفلح في ذلك بسبب تقدمها بالعمر، حيث إن عمرها 51 عاماً.

نشرت سلمان مقطع فيديو بالأمس أعلنت خلاله أنها ستخضع لعملية تكميم المعدة، لتخضع للعملية فور نشر الفيديو، لتعود وتطل على جمهورها اليوم بمقطع فيديو آخر، ولكن من غرفتها في المستشفى بعد خضوعها للعملية، قالت خلاله إنها أجرت الجراحة وإنها بصحة جيدة.

وأضافت أن الطبيب طلب منها أن تتمشى في الغرفة وهذا ما فعلته، موضحة أنه كان عليها القيام بهذه الخطوة منذ فترة.

تابعنا على تواصل معنا على