وضعها وزنها في مأزق.. سعاد سلمان تخضع لتكميم المعدة‎‏

تصدرت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت، سعاد سلمان، قائمة بحث السعوديين على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بعد خضوعها لجراحة تكميم المعدة، والتي وجدت أنها الحل الوحيد لخسارة الوزن، وخاصة بعد تعرضها للتنمر على الهواء مباشرة.
عانت الفنانة العراقية من الكثير من التنمر خلال الفترة الأخيرة، بسبب وزنها الزائد، هذا التنمر الذي واجهته حتى خلال بث إحدى حلقات برنامج “صباح الكويت”، على الهواء مباشرة، حيث اتصل بها أحد المتابعين خلال الحلقة، وطلب منها خسارة وزنها الزائد؛ ما تسبب لها في الكثير من الإحراج، ولم تجد رداً عليه سوى أنها تحاول وبالفعل خسرت بعض الكيلو غرامات.
ظل الشعور بالإحراج خلال الحلقة يطارد سعاد حتى أنها قامت بتصوير مقطع فيديو خلال تواجدها بالنادي الرياضي، بكت خلاله، وقالت إنها تبذل قصارى جهدها لخسارة وزنها ولكنها لم تفلح في ذلك بسبب تقدمها بالعمر، حيث إن عمرها 51 عاماً.
نشرت سلمان مقطع فيديو بالأمس أعلنت خلاله أنها ستخضع لعملية تكميم المعدة، لتخضع للعملية فور نشر الفيديو، لتعود وتطل على جمهورها اليوم بمقطع فيديو آخر، ولكن من غرفتها في المستشفى بعد خضوعها للعملية، قالت خلاله إنها أجرت الجراحة وإنها بصحة جيدة.
وأضافت أن الطبيب طلب منها أن تتمشى في الغرفة وهذا ما فعلته، موضحة أنه كان عليها القيام بهذه الخطوة منذ فترة.
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كشفت النجمة #سعاد_سلمان عن خطتها لإنقاص وزنها الزائد بعد أن بكت على الهواء مباشرة بسبب هجوم أحد متابعيها على هيئتها ومطالبتها باستعادة رشاقتها. وكانت سعاد سلمان قد فوجئت خلال إحدى حلقات برنامجها “صباح الكويت” وهي تحاول إخفاء شعورها بالإحراج بعد مكالمة هاتفية من متصل يطالبها بخسارة وزنها الزائد، حيث ردت بانفعال مكتوم: “قاعدة أسوي رجيم.. قاعدة أسوي.. كان وزني أكثر من كده”. ثم ظهرت النجمة العراقية المقيمة في الكويت من خلال مكالمة هاتفية عبر “ا الواتس اب “، وبكت فيها بحرقة وأسى، وقالت: “انا مسجلة في النادي وقاعدة ألعب رياضة وكل شيئ.. ووزني ما ينزل بسرعة علشان العمر مالي يعني 51 سنة، يعني مو بسرعة ينزل مثل الشخص الصغير يلعب رياضة.. الكبير يتأخر.. أحرجني بالآخر”. الجدير بالذكر أن آخر مسلسل ظهرت فيه النجمة سعاد سلمان كان عام 2018 بعنوان “الخافي أعظم”، ثم أطلت مؤخراً من خلال المسرح بمسرحية “ينانوة جليعة”. . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal
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