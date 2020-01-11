وظائف أكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز للرجال والنساء

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن وجود وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، من أجل العمل بكلية الهندسة بدرجة (معيد، معيدة)، لحملة البكالوريوس، للعام الدراسي 1441/1440هـ، وفق التفاصيل والمعلومات الواردة بالإعلان أدناه :-
الوظائف الشاغرة :-
1- معيد (للرجال – وظيفتان):
– الدرجة الجامعية في تخصص (الهندسة الصناعية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها.
1- معيدة (للنساء – وظيفتان):
– الدرجة الجامعية في تخصص (الهندسة الصناعية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها.
شروط التقديم:-
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن لا يقل التقدير في البكالوريوس عن (جيد جداً).
4- أن لا يتجاوز العمر (30) سنة.
5- حسن السيرة والسلوك.
6- درجة التوفل أو IELTS المطلوبة.
7- درجة القدرات للجامعيين.
8- درجة البكالوريوس وهم على رأس العمل.
تاريخ التقديم:-
1- للرجال:
من يوم الأحد بتاريخ 1441/05/17هـ إلى 1441/06/18هـ
1- للنساء:
من يوم الأحد بتاريخ 1441/05/24هـ إلى 1441/06/12هـ
الوثائق المطلوبة :-
1- وثيقة التخرج.
2- كشف الدرجات المعتمد.
3- شهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات (إن وجدت).
رابط التقديم:-
1- للرجال :-
– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية (خلال الفترة الموضحة أعلاه) إلى:
– في كلية الهندسة مبنى رقم (40) غرفة رقم (44G29).
– أو على البريد الإلكتروني:
arajkhan@kau.edu.sa
1- للنساء :-
– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية (خلال الفترة الموضحة أعلاه) إلى:
– وكيلة كلية الهندسة مبنى رقم (64) بشطر الطالبات غرفة (201/أ).
– أو على صندوق بريد 80204 الرمز البريدي21589.
– أو على البريد الإلكتروني:
enggc.vd@kau.edu.sa
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