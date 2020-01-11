وظائف أكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز للرجال والنساء

وظائف أكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز للرجال والنساء

2020/01/11
الساعة 3:34 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن وجود وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، من أجل العمل بكلية الهندسة بدرجة (معيد، معيدة)، لحملة البكالوريوس، للعام الدراسي 1441/1440هـ، وفق التفاصيل والمعلومات الواردة بالإعلان أدناه :-

الوظائف الشاغرة :-

1- معيد (للرجال – وظيفتان):

– الدرجة الجامعية في تخصص (الهندسة الصناعية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها.

1- معيدة (للنساء – وظيفتان):

– الدرجة الجامعية في تخصص (الهندسة الصناعية) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى مُعترف بها.

شروط التقديم:-

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن لا يقل التقدير في البكالوريوس عن (جيد جداً).
4- أن لا يتجاوز العمر (30) سنة.
5- حسن السيرة والسلوك.
6- درجة التوفل أو IELTS المطلوبة.
7- درجة القدرات للجامعيين.
8- درجة البكالوريوس وهم على رأس العمل.
تاريخ التقديم:-​​​​​​​

1- للرجال:

من يوم الأحد بتاريخ 1441/05/17هـ إلى 1441/06/18هـ

1- للنساء:

من يوم الأحد بتاريخ 1441/05/24هـ إلى 1441/06/12هـ

الوثائق المطلوبة :-

1- وثيقة التخرج.
2- كشف الدرجات المعتمد.
3- شهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات (إن وجدت).
رابط التقديم:-​​​​​​​

1- للرجال :-

– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية (خلال الفترة الموضحة أعلاه) إلى:
– في كلية الهندسة مبنى رقم (40) غرفة رقم (44G29).
– أو على البريد الإلكتروني:
arajkhan@kau.edu.sa

1- للنساء :-

– تقدم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية (خلال الفترة الموضحة أعلاه) إلى:
– وكيلة كلية الهندسة مبنى رقم (64) بشطر الطالبات غرفة (201/أ).
– أو على صندوق بريد 80204 الرمز البريدي21589.
– أو على البريد الإلكتروني:
enggc.vd@kau.edu.sa

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