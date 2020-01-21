وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء بـ جامعة الإمام
في عدد من كليات الجامعة

وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء بـ جامعة الإمام

2020/01/21
الساعة 9:54 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بمرتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، وأستاذ) للذكور والإناث في عدد من كليات الجامعة،

وعلى الراغبين والراغبات بشغل تلك الوظائف التقديم عن طريق المنصة الإلكترونية لبوابة توظيف أعضاء هيئة التدريس عبر الرابط (اضغط هنا).

وسيبدأ التقديم يوم الأحد 01 /06 /1441هـ الموافق 26/01/2020م ويستمر لمدة خمسة أيام عمل، حسب البيانات التالية:​

ولمعرفة احتياجات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الوظائف الأكاديمية للفصل الثاني من العام الجامعي 1440/1441هـ (اضغط هنا).

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