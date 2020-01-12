وظائف إدارية بشركة المراعي برواتب وعمولات مجزية

وظائف إدارية بشركة المراعي برواتب وعمولات مجزية

2020/01/12
الساعة 1:55 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة المراعي عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي مدير المحاسبة من أجل العمل بالشركة.

الوظائف الشاغرة :-

– مدير المحاسبة

شروط التقديم:-

– شهادة البكالوريوس في الاقتصاد أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو المالية أو التجارة.
– خبرة 3 – 6 سنوات في المجال ذي الصلة مع ما لا يقل عن 2 سنة في منصب إدارى.
– مهارات الحاسوب (Excel، Word، Powerpoint).
– القدرة على العمل كعضو في الفريق.
– مهارات التعامل مع الآخرين قوية مع القدرة على التواصل والعمل مع الموظفين من مختلف المهن والجنسيات.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

مميزات الوظيفة :-

– رواتب مجزية.
– بدل سيارة.
– بدل سكن.
– إجازة مدفوعة سخية.
– تغطية طبية.
– بدل تعليم الأطفال.
– مكافآت تقديرية.

رابط التقديم: (اضغط هنا).

 

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