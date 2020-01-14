وظائف إدارية بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
للرجال والنساء للعمل في جدة

وظائف إدارية بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

2020/01/14
الساعة 10:51 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
المواطن - جدة

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي الحملات الرقمية”، عبرالموقع الإلكتروني بوابة التوظيف من اجل العمل في محافظة جدة.

الوظائف الشاغرة :-

– أخصائي الحملات الرقمية

شروط التقديم:-

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في الصحافة أو الاتصالات أو التسويق أو أي مجال ذي صلة.
– خبرة 3-5 سنوات فى المجال.
– خبرة عمل سابقة فى التعليم العالي.
– المعرفة والخبرة العملية للإدارة اليومية لقنوات التواصل الاجتماعي التابعة لمنظمة دولية كبيرة.
– المعرفة والخبرة العملية العملية لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات ، مثل Buffer أو Hootsuite.
– المعرفة بالاتجاهات المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وفى التعليم العالي أو الاتصالات البحثية بشكل خاص.
– تجربة إنشاء محتوى وسائط متعددة للوسائط الاجتماعية عبر أدوات مثل Lumen5.
– تجربة إدارة المسائل المعقدة والحساسة بالتعليقات العامة.
– أظهرت القدرة على إدارة مشاريع متعددة والأولويات المتنافسة.
– اجادة اللغة الإنجليزية.

تاريخ التقديم:-

متاح الآن

رابط التقديم: (اضغط هنا).

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة كاوست
    •
  • جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تشارك في مؤتمر أبوظبي للطاقة
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :