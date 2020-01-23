وظائف إدارية بـ شركة الشايع الدولية للتجارة

المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة الشايع الدولية للتجارة عن توفير وظائف شاغرة بمسمى وظيفي، مستشار مبيعات، مدير المبيعات، عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف، من أجل العمل في العاصمة الرياض، وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :

1- مستشار مبيعات (مشاريع)

– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة. – 3 سنوات من الخبرة السابقة في الأثاث المكتبي والديكورات الداخلية. – المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب – رخصة القيادة.

2- مدير المبيعات

– درجة البكالوريوس في موضوع ذي صلة، ويفضل الهندسة أو إدارة الأعمال. – خبرة لا تقل عن 10 سنوات في صناعة الإضاءة في المبيعات. – خبرة 6 سنوات على الأقل في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الوظيفة الإدارية النسبية

رابط التقديم :-

1- مستشار مبيعات

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2- مدير المبيعات

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