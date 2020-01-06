وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي
لحملة شهادة الثانوية العامة

وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

2020/01/06
الساعة 1:43 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي كاتب جناح وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

1 – كاتب جناح

شروط التقديم :-

– شهادة الثانوية العامة.
– يفضل معرفة أساسيات استخدام الحاسب.
– لا يشترط خبرة سابقة.
– إجادة للغة الإنجليزية “يجب اجتياز اختبار KFSH & RC للغة الإنجليزية بنسبة 60٪”.

رابط التقديم : اضغط هنا

2- كاتب (3) وظائف

شروط التقديم :- 

  1. – شهادة الثانوية العامة.
  2. – يفضل معرفة اساسيات استخدام الحاسب.
  3. – لا يشترط خبرة سابقة.
  4. – اجادة للغة الإنجليزية.

للوظيفة بمركز رقابة العمل والمواد : اضغط هنا

للوظيفة بخدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد: اضغط هنا

للوظيفة بمركز تدريب إنقاذ الحياة : اضغط هنا

تاريخ التقديم :- 

متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد

 

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