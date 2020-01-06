وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن - الرياض
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي كاتب جناح وفق التفاصيل الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
1 – كاتب جناح
شروط التقديم :-
– شهادة الثانوية العامة.
– يفضل معرفة أساسيات استخدام الحاسب.
– لا يشترط خبرة سابقة.
– إجادة للغة الإنجليزية “يجب اجتياز اختبار KFSH & RC للغة الإنجليزية بنسبة 60٪”.
رابط التقديم : اضغط هنا
2- كاتب (3) وظائف
شروط التقديم :-
- – شهادة الثانوية العامة.
- – يفضل معرفة اساسيات استخدام الحاسب.
- – لا يشترط خبرة سابقة.
- – اجادة للغة الإنجليزية.
للوظيفة بمركز رقابة العمل والمواد : اضغط هنا
للوظيفة بخدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد: اضغط هنا
للوظيفة بمركز تدريب إنقاذ الحياة : اضغط هنا
تاريخ التقديم :-
متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد
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