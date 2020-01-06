وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي كاتب جناح وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

1 – كاتب جناح

شروط التقديم :-

– شهادة الثانوية العامة.

– يفضل معرفة أساسيات استخدام الحاسب.

– لا يشترط خبرة سابقة.

– إجادة للغة الإنجليزية “يجب اجتياز اختبار KFSH & RC للغة الإنجليزية بنسبة 60٪”.

رابط التقديم : اضغط هنا

2- كاتب (3) وظائف

شروط التقديم :-

– شهادة الثانوية العامة. – يفضل معرفة اساسيات استخدام الحاسب. – لا يشترط خبرة سابقة. – اجادة للغة الإنجليزية.

للوظيفة بمركز رقابة العمل والمواد : اضغط هنا

للوظيفة بخدمات الطعام لمركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد: اضغط هنا

للوظيفة بمركز تدريب إنقاذ الحياة : اضغط هنا

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد

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