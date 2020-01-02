وظائف إدارية شاغرة بشركة تطوير التعليم

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير- إدارة المشاريع: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال).

. مدير- الاستشارات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير المحفظة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، والإحصاءات، التحليل المالي، إدارة الأعمال).

. محلل الخزينة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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