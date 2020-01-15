وظائف إدارية شاغرة بـ جامعة المؤسس

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى عامل، على بند الأجور فئة (أ) ذات الرقم (228) بعمادة شؤون الطلاب ترغب الإدارة إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأعلنت أن التقديم يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24/ 5/ 1441هـ حتى يوم الاثنين الموافق 25/ 5/ 1441هـ من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا بعمادة شؤون الطلاب مكتب رقم (2033-25)، وذلك وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون لائقًا طبيًّا.

4- أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة كحد أعلى.

5- يفضل من لديه خبرة.

6- التقديم للذكور فقط.

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