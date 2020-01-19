وظائف إدارية شاغرة بـ شركة المراعي

المواطن - الرياض
أعلنت شركة المراعي عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي تشغيل النظم، منسق المشروع للخدمات اللوجستية والنقل“، من أجل العمل بمحافظات الخرج والرياض وفق التفاصيل والمعلومات التالية:
الوظائف الشاغرة :-
1- أخصائي تشغيل النظم (الخرج)
- – درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية. HND ، HNC في الكهربائية أو الميكانيكية.
- – خبرة هندسية 2-3 سنوات في العمل في التخزين الآلي وتشغيل FMCG الآلي.
- – خبرة في نظم إدارة المستودعات.
2- منسق المشروع للخدمات اللوجستية والنقل(الرياض)
- – درجة البكالوريوس في أي مجال.
- – خبرة 2-3 سنوات في العمل ببيئة المشروع.
- إجادة استخدام برامج الأوفيس و SAP.
- – المعرفة بـ APA / APO.
- – مهارات تخطيط والتنظيم مع الاهتمام بالتفاصيل.
- – مهارات الاتصال .
- – إجادة اللغة الإنجليزية.
رابط التقديم :-
1- أخصائي تشغيل النظم
2- منسق المشروع للخدمات اللوجستية والنقل
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