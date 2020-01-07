وظائف إدارية في الهيئة العامة للمنافسة
للعمل في العاصمة الرياض

وظائف إدارية في الهيئة العامة للمنافسة

2020/01/07
الساعة 1:13 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي رئيس وحدة إدارة المخاطر – الأمن السيبراني ممن لديهم مهارات في هذا المجال.

الوظائف الشاغرة :-

– رئيس وحدة إدارة المخاطر – الأمن السيبراني

شروط التقديم :-

– شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو أمن المعلومات أو أحد المجالات ذات الصلة.
– يمتلك خبرة تزيد عن 4 سنوات في أمن المعلومات وإدارة المخاطر وعمليات الأمن السيبراني.
– يمتلك يفضل الشهادات المهنية مثل CRISC أو CISSP أو ما يعادلها.
– يمتلك مهارات العمل تحت الضغط وتلبية المواعيد النهائية.
– مهارات الاتصال والإبلاغ ممتازة.
– يجب إجادة اللغة الإنجليزية.
– القدرة على التطبيق الفعال للمفاهيم الإحصائية للتحليل.
– القدرة على تقديم مخرجات عالية الجودة في الوقت المناسب.

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد

رابط التقديم : (اضغط هنا).

 

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