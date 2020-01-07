وظائف إدارية في الهيئة العامة للمنافسة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفر وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي رئيس وحدة إدارة المخاطر – الأمن السيبراني ممن لديهم مهارات في هذا المجال.
الوظائف الشاغرة :-
– رئيس وحدة إدارة المخاطر – الأمن السيبراني
شروط التقديم :-
– شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو أمن المعلومات أو أحد المجالات ذات الصلة.
– يمتلك خبرة تزيد عن 4 سنوات في أمن المعلومات وإدارة المخاطر وعمليات الأمن السيبراني.
– يمتلك يفضل الشهادات المهنية مثل CRISC أو CISSP أو ما يعادلها.
– يمتلك مهارات العمل تحت الضغط وتلبية المواعيد النهائية.
– مهارات الاتصال والإبلاغ ممتازة.
– يجب إجادة اللغة الإنجليزية.
– القدرة على التطبيق الفعال للمفاهيم الإحصائية للتحليل.
– القدرة على تقديم مخرجات عالية الجودة في الوقت المناسب.
تاريخ التقديم :-
متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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