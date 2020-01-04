وظائف إدارية في شركة الخليج للحاسبات والنظم الإلكترونية
من خلال الموقع الإلكتروني لينكد إن

وظائف إدارية في شركة الخليج للحاسبات والنظم الإلكترونية

2020/01/04
الساعة 12:45 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخليج للحاسبات والنظم الإلكترونية عن وجود عدد 2 وظائف شاغرة بمسمى وظيفي محلل الأعمال – فني إلكترونيات، من خلال الموقع الإلكتروني لينكد إن من أجل العمل في العاصمة الرياض، وذلك حسب التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة :-

1- محلل الأعمال 

شروط التقديم :-

  1. –  المعرفة القوية بمتطلبات السلامة مع مراعاة التفاصيل.
  2. – المهارات التعاونية الاستثنائية.
  3. – مهارات التنظيم.

رابط التقديم :- اضغط هنا

2- فني إلكترونيات

شروط التقديم :-

  1. – خبرة 1 – 2 سنة كفني.
  2. –  رخصة قيادة سعودية سارية.

رابط التقديم :- اضغط هنا

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