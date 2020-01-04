وظائف إدارية في شركة الخليج للحاسبات والنظم الإلكترونية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الخليج للحاسبات والنظم الإلكترونية عن وجود عدد 2 وظائف شاغرة بمسمى وظيفي محلل الأعمال – فني إلكترونيات، من خلال الموقع الإلكتروني لينكد إن من أجل العمل في العاصمة الرياض، وذلك حسب التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة :-

1- محلل الأعمال

شروط التقديم :-

– المعرفة القوية بمتطلبات السلامة مع مراعاة التفاصيل. – المهارات التعاونية الاستثنائية. – مهارات التنظيم.

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2- فني إلكترونيات

شروط التقديم :-

– خبرة 1 – 2 سنة كفني. – رخصة قيادة سعودية سارية.

رابط التقديم :- اضغط هنا

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