وظائف إدارية في شركة الخليج للحاسبات والنظم الإلكترونية

المواطن - الرياض
أعلنت شركة الخليج للحاسبات والنظم الإلكترونية عن وجود عدد 2 وظائف شاغرة بمسمى وظيفي محلل الأعمال – فني إلكترونيات، من خلال الموقع الإلكتروني لينكد إن من أجل العمل في العاصمة الرياض، وذلك حسب التفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة :-
1- محلل الأعمال
شروط التقديم :-
- – المعرفة القوية بمتطلبات السلامة مع مراعاة التفاصيل.
- – المهارات التعاونية الاستثنائية.
- – مهارات التنظيم.
رابط التقديم :- اضغط هنا
2- فني إلكترونيات
شروط التقديم :-
- – خبرة 1 – 2 سنة كفني.
- – رخصة قيادة سعودية سارية.
رابط التقديم :- اضغط هنا
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