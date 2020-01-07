وظائف إدارية في شركة المراعي برواتب وعمولات مجزية
بمسمى مدير مجموعة المنتجات والتسويق التجاري

وظائف إدارية في شركة المراعي برواتب وعمولات مجزية

2020/01/07
الساعة 1:21 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة المراعي عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى مدير مجموعة المنتجات، ومدير التسويق التجاري، ممن لديهم مهارات في هذا المجال.

الوظائف الشاغرة :-

1- مدير مجموعة المنتجات

شروط التقديم :- 

  1. – درجة البكالوريوس في التسويق.
  2. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التسويق وإدارة العلامة التجارية مع شركة كبرى في قطاع الأغذية أو المشروبات.
  3. – خبرة في بناء العلامات التجارية وإطلاق منتجات جديدة.
  4. مهارات تطوير المنتجات الجديدة.

مميزات الوظيفة :-

  1. – رواتب مجزية.
  2. – بدل سيارة.
  3. – بدل سكن.
  4. – إجازة مدفوعة سخية.
  5. – تغطية طبية.
  6. – بدل تعليم الأطفال.
  7. – مكافآت تقديرية ، إلخ.

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

2- مدير التسويق التجاري – الألبان

شروط التقديم :- 

  1. – درجة البكالوريوس تخصص الأعمال أو التسويق.
  2. – خبرة 10 سنوات على الأقل في وظيفة التسويق التجاري ضمن بيئة تصنيع الأغذية أو المشروبات متعددة الجنسيات.
  3. – خبرة إدارية عليا على الأقل 5 سنوات في وظيفة التسويق التجاري (ويفضل الآن وظيفة TM).
  4. – تجربة ناجحة ك KAM والتعامل مع كبار تجار التجزئة.
  5. – مهارات التحليل والتأثير والعروض التقديمية.
  6. – الألفة مع JDA Intactix و MS office أو أدوات تكنولوجيا المعلومات المكافئة.
  7. – لديه أوراق اعتماد تسويق تجاري أثبتت جدواها في بيئة صناعة الأغذية والمشروبات متعددة الجنسيات.

مميزات الوظيفة :-

  1. – رواتب مجزية.
  2. – بدل سيارة.
  3. – بدل سكن.
  4. – إجازة مدفوعة سخية.
  5. – تغطية طبية.
  6. – بدل تعليم الأطفال.
  7. – مكافآت تقديرية ، إلخ.

تاريخ التقديم :- 

متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد

رابط التقديم :- ( اضغط هنا  ).

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