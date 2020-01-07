وظائف إدارية في شركة المراعي برواتب وعمولات مجزية

المواطن - الرياض
أعلنت شركة المراعي عن وجود وظائف شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى مدير مجموعة المنتجات، ومدير التسويق التجاري، ممن لديهم مهارات في هذا المجال.
الوظائف الشاغرة :-
1- مدير مجموعة المنتجات
شروط التقديم :-
- – درجة البكالوريوس في التسويق.
- – خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التسويق وإدارة العلامة التجارية مع شركة كبرى في قطاع الأغذية أو المشروبات.
- – خبرة في بناء العلامات التجارية وإطلاق منتجات جديدة.
- مهارات تطوير المنتجات الجديدة.
مميزات الوظيفة :-
- – رواتب مجزية.
- – بدل سيارة.
- – بدل سكن.
- – إجازة مدفوعة سخية.
- – تغطية طبية.
- – بدل تعليم الأطفال.
- – مكافآت تقديرية ، إلخ.
رابط التقديم :- (اضغط هنا).
2- مدير التسويق التجاري – الألبان
شروط التقديم :-
- – درجة البكالوريوس تخصص الأعمال أو التسويق.
- – خبرة 10 سنوات على الأقل في وظيفة التسويق التجاري ضمن بيئة تصنيع الأغذية أو المشروبات متعددة الجنسيات.
- – خبرة إدارية عليا على الأقل 5 سنوات في وظيفة التسويق التجاري (ويفضل الآن وظيفة TM).
- – تجربة ناجحة ك KAM والتعامل مع كبار تجار التجزئة.
- – مهارات التحليل والتأثير والعروض التقديمية.
- – الألفة مع JDA Intactix و MS office أو أدوات تكنولوجيا المعلومات المكافئة.
- – لديه أوراق اعتماد تسويق تجاري أثبتت جدواها في بيئة صناعة الأغذية والمشروبات متعددة الجنسيات.
مميزات الوظيفة :-
- – رواتب مجزية.
- – بدل سيارة.
- – بدل سكن.
- – إجازة مدفوعة سخية.
- – تغطية طبية.
- – بدل تعليم الأطفال.
- – مكافآت تقديرية ، إلخ.
تاريخ التقديم :-
متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد
رابط التقديم :- ( اضغط هنا ).
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