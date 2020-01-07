وظائف إدارية لدى الشركة السعودية للخدمات الأرضية

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن وجود وظائف إدارية شاغرة بمسمى وظيفي مسؤول علاقات الموظفين للعمل في مكة المكرمة ممن لديهم مهارات في هذا المجال.

الوظائف الشاغرة :-

– مسؤول علاقات الموظفين

شروط التقديم :-

– شهادة البكالوريوس في القانون / الموارد البشرية.

– مستوى ممتاز في الإنجليزية.

– معرفة قانون العمل أو اللوائح التشريعية.

– القدرة على التعامل مع معلومات سرية للغاية وحساسة.

– مهارات اتصال شفاهية وكتابية ممتازة.

– مهارات التعامل مع الآخرين بما في ذلك الخبرة في إدارة الصراعات ومهارات التحقيق والتفاوض.

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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