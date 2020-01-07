وظائف إدارية لدى الشركة السعودية للخدمات الأرضية

وظائف إدارية لدى الشركة السعودية للخدمات الأرضية

2020/01/07
الساعة 11:24 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن وجود وظائف إدارية شاغرة بمسمى وظيفي مسؤول علاقات الموظفين للعمل في مكة المكرمة ممن لديهم مهارات في هذا المجال.

الوظائف الشاغرة :-

– مسؤول علاقات الموظفين

شروط التقديم :-

– شهادة البكالوريوس في القانون / الموارد البشرية.
– مستوى ممتاز في الإنجليزية.
– معرفة قانون العمل أو اللوائح التشريعية.
– القدرة على التعامل مع معلومات سرية للغاية وحساسة.
– مهارات اتصال شفاهية وكتابية ممتازة.
– مهارات التعامل مع الآخرين بما في ذلك الخبرة في إدارة الصراعات ومهارات التحقيق والتفاوض.

تاريخ التقديم :-

متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد

رابط التقديم : (اضغط هنا).

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • فهد سندي رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للخدمات الأرضية
    •
  • الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن توفر وظائف بعدة مدن
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :