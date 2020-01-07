وظائف إدارية لدى الشركة السعودية للخدمات الأرضية

المواطن - مكة المكرمة
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن وجود وظائف إدارية شاغرة بمسمى وظيفي مسؤول علاقات الموظفين للعمل في مكة المكرمة ممن لديهم مهارات في هذا المجال.
الوظائف الشاغرة :-
– مسؤول علاقات الموظفين
شروط التقديم :-
– شهادة البكالوريوس في القانون / الموارد البشرية.
– مستوى ممتاز في الإنجليزية.
– معرفة قانون العمل أو اللوائح التشريعية.
– القدرة على التعامل مع معلومات سرية للغاية وحساسة.
– مهارات اتصال شفاهية وكتابية ممتازة.
– مهارات التعامل مع الآخرين بما في ذلك الخبرة في إدارة الصراعات ومهارات التحقيق والتفاوض.
تاريخ التقديم :-
متوفر من اليوم حتى اكتمال العدد
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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