وظائف إدارية للجنسين بـ جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عن توفير وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من أصحاب الخبرة لحملة شهادة البكالوريوس، من أجل العمل بالجامعة بمسمى وظيفي (محلل عمليات)، وفق التفاصيل والمعلومات الواردة بالإعلان أدناه:

الوظائف الشاغرة:

– محلل عمليات.

شروط التقديم:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، التصميم الجرافيكي، التقنية الإبداعية، الموارد البشرية، إدارة الضيافة، السفر والسياحة) أو ما يعادلها.

2- خبرة عمل لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- يجب أن تكون الخبرة في مجال الدعم الإداري والفني مع خبرة التعامل مع قواعد البيانات، وتصميم الرسوم البيانية، والتنسيق بين الإدارات المختلفة، وأداء الأعمال المكتبية واللوجستية.

4- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابةً).

5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

تاريخ التقديم:

متاح حتى اكتمال العدد المطلوب.

رابط التقديم : (اضغط هنا ).

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