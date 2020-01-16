وظائف إدارية للرجال والنساء بـ مؤسسة أجواء السعودية

المواطن - الخبر
أعلنت مؤسسة أجواء السعودية عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى وظيفي أخصائي تسويق وسائل التواصل الاجتماعي – أخصائي تطوير أعمال، للعمل بفروع الشركة في محافظة الخبر.
الوظائف الشاغرة :-
1- أخصائي تسويق وسائل التواصل الاجتماعي
- – 2-3 + سنوات من الخبرة في نفس المجال.
- – القدرة على التعامل مع جميع مستويات المنظمة والتعاون عبر الوظائف.
- – مهارات الاتصال الكتابية والشفوية ممتازة في اللغة العربية والإنجليزية
2- أخصائي تطوير أعمال.
- – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها مع الخبرة في الأعمال التجارية.
- – 2+ سنوات من الخبرة في المبيعات أو تجربة إدارة الحساب.
- – مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.
رابط التقديم :-
1- أخصائي تسويق وسائل التواصل الاجتماعي.
2- أخصائي تطوير أعمال.
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