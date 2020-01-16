وظائف إدارية للرجال والنساء بـ مؤسسة أجواء السعودية
للعمل بفروع الشركة في الخبر

وظائف إدارية للرجال والنساء بـ مؤسسة أجواء السعودية

2020/01/16
الساعة 11:44 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الخبر

أعلنت مؤسسة أجواء السعودية عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى وظيفي أخصائي تسويق وسائل التواصل الاجتماعي – أخصائي تطوير أعمال، للعمل بفروع الشركة في محافظة الخبر.

الوظائف الشاغرة :-

1- أخصائي تسويق وسائل التواصل الاجتماعي

  1. –  2-3 + سنوات من الخبرة في نفس المجال.
  2. – القدرة على التعامل مع جميع مستويات المنظمة والتعاون عبر الوظائف.
  3. – مهارات الاتصال الكتابية والشفوية ممتازة في اللغة العربية والإنجليزية

2- أخصائي تطوير أعمال.

  1. – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها مع الخبرة في الأعمال التجارية.
  2. – 2+ سنوات من الخبرة في المبيعات أو تجربة إدارة الحساب.
  3. – مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية.

رابط التقديم :-

1- أخصائي تسويق وسائل التواصل الاجتماعي.

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2- أخصائي تطوير أعمال.

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