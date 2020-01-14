وظائف إدارية للرجال والنساء بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

المواطن - الرياض

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عن وجود وظائف شاغرة في محافظة الظهران بمسمى وظيفي / محلل مساعد أمن تقنية المعلومات / وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– محلل مساعد أمن تقنية المعلومات

شروط التقديم:-

– درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو في التمريض أو الصيدلة ( للمحلل السرير )، أو التخصص الطبي آخر.

– خبرة تصل إلى 5 سنوات في مجال التخصص.

– الخبرة والمعرفة في تأمين المنصات التقنية.

– معرفة أنظمة تكنولوجيا المعلومات / من حيث صلتها بالبيئة السحابية.

– فهم اللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بالنشر الفني في بيئة مركز البيانات السحابية ومراكز الرعاية الصحية.

– الخبرة والمعرفة بخادم آمن ونشر محطة العمل والدعم.

– الفهم العام للشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية.

– الكفاءة في استخدام Word و Excel و PowerPoint و Microsoft Project و Visio.

– المعرفة بمعايير أمن المعلومات (على سبيل المثال ، ISO 27001/27002 ، وما إلى ذلك) ، والقواعد واللوائح المتعلقة بأمن المعلومات وسرية البيانات (على سبيل المثال ، HIPAA ، HITECH ، HITRUST ، الخ) ؛

– شهادات الأمان مثل Security + و CISSP و GIAC وغيرها.

– خبرة في تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية.

– مهارات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ممتازة ، مهارات SAP.

– العمل في عطلة نهاية الأسبوع والمساء بالإضافة إلى توفرها خلال ساعات الدوام للمشاركة في الأنشطة المجدولة وغير المجدولة.

تاريخ التقديم:-

متاح من اليوم

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