وظائف إدارية للرجال والنساء بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

وظائف إدارية للرجال والنساء بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي

2020/01/14
الساعة 12:53 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عن وجود وظائف شاغرة في محافظة الظهران بمسمى وظيفي / محلل مساعد أمن تقنية المعلومات / وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– محلل مساعد أمن تقنية المعلومات

شروط التقديم:-

– درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو في التمريض أو الصيدلة ( للمحلل السرير )، أو التخصص الطبي آخر.
– خبرة تصل إلى 5 سنوات في مجال التخصص.
– الخبرة والمعرفة في تأمين المنصات التقنية.
– معرفة أنظمة تكنولوجيا المعلومات / من حيث صلتها بالبيئة السحابية.
– فهم اللوائح وأفضل الممارسات المتعلقة بالنشر الفني في بيئة مركز البيانات السحابية ومراكز الرعاية الصحية.
– الخبرة والمعرفة بخادم آمن ونشر محطة العمل والدعم.
– الفهم العام للشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
– الكفاءة في استخدام Word و Excel و PowerPoint و Microsoft Project و Visio.
– المعرفة بمعايير أمن المعلومات (على سبيل المثال ، ISO 27001/27002 ، وما إلى ذلك) ، والقواعد واللوائح المتعلقة بأمن المعلومات وسرية البيانات (على سبيل المثال ، HIPAA ، HITECH ، HITRUST ، الخ) ؛
– شهادات الأمان مثل Security + و CISSP و GIAC وغيرها.
– خبرة في تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية.
– مهارات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ممتازة ، مهارات SAP.
– العمل في عطلة نهاية الأسبوع والمساء بالإضافة إلى توفرها خلال ساعات الدوام للمشاركة في الأنشطة المجدولة وغير المجدولة.
تاريخ التقديم:-

متاح من اليوم

رابط التقديم: (اضغط هنا)

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :