وظائف إدارية للرجال والنساء بـ هيئة المنافسة

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي أول الميزانية“، من أجل العمل في العاصمة الرياض وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– أخصائي أول الميزانية

شروط التقديم :-

– خبرة تزيد عن 5 سنوات في تخطيط الميزانية.

– خبرة عمل في دور مماثل داخل القطاع الحكومي أو شبه الحكومي.

– مهارات القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.

– مهارات ممتازة في برامج مايكروسوفت “إكسل، وورد، إلخ.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– القدرة على معالجة المعاملات على منصة اعتماد.

تاريخ التقديم :-

متاح من اليوم

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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