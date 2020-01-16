وظائف إدارية للرجال والنساء بـ هيئة المنافسة

المواطن - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي أول الميزانية“، من أجل العمل في العاصمة الرياض وفق التفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة :-
– أخصائي أول الميزانية
شروط التقديم :-
– خبرة تزيد عن 5 سنوات في تخطيط الميزانية.
– خبرة عمل في دور مماثل داخل القطاع الحكومي أو شبه الحكومي.
– مهارات القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.
– مهارات ممتازة في برامج مايكروسوفت “إكسل، وورد، إلخ.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– القدرة على معالجة المعاملات على منصة اعتماد.
تاريخ التقديم :-
متاح من اليوم
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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