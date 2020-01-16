وظائف إدارية للرجال والنساء بـ هيئة المنافسة
للعمل في العاصمة الرياض

وظائف إدارية للرجال والنساء بـ هيئة المنافسة

2020/01/16
الساعة 11:19 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “أخصائي أول الميزانية“، من أجل العمل في العاصمة الرياض وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– أخصائي أول الميزانية

شروط التقديم :-

– خبرة تزيد عن 5 سنوات في تخطيط الميزانية.
– خبرة عمل في دور مماثل داخل القطاع الحكومي أو شبه الحكومي.
– مهارات القدرة على العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية.
– مهارات ممتازة في برامج مايكروسوفت “إكسل، وورد، إلخ.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– القدرة على معالجة المعاملات على منصة اعتماد.

تاريخ التقديم :-

متاح من اليوم

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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