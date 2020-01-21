وظائف إدارية للرجال والنساء في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن - جدة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفير وظائف شاغرة للرجال والنساء من أجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي (مساعد إداري)، وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه:

الوظائف الشاغرة :

– مساعد إداري – الاستعانة بمصادر خارجية

شروط التقديم :-

– شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة. – خبرة 5 إلى 6 سنوات من العمل كمساعد تنفيذي أو مساعد شخصي أو دور مماثل. – مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية. – إجادة استخدام برامج الأوفيس. – مهارات الإدارة التنظيمية والوقت المتميزة. – مهارات حل المشاكل.

تاريخ التقديم :-

متاح من اليوم

رابط التقديم : من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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