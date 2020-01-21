وظائف إدارية للرجال والنساء في البنك الإسلامي للتنمية

المواطن - جدة
أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفير وظائف شاغرة للرجال والنساء من أجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي (مساعد إداري)، وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه:
الوظائف الشاغرة :
– مساعد إداري – الاستعانة بمصادر خارجية
شروط التقديم :-
- – شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.
- – خبرة 5 إلى 6 سنوات من العمل كمساعد تنفيذي أو مساعد شخصي أو دور مماثل.
- – مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية.
- – إجادة استخدام برامج الأوفيس.
- – مهارات الإدارة التنظيمية والوقت المتميزة.
- – مهارات حل المشاكل.
تاريخ التقديم :-
متاح من اليوم
رابط التقديم : من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
اترك تعليقاً