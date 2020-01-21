وظائف إدارية للرجال والنساء في البنك الإسلامي للتنمية
للعمل في جدة بمسمى مساعد إداري

وظائف إدارية للرجال والنساء في البنك الإسلامي للتنمية

2020/01/21
الساعة 12:48 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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البنك الإسلامية للتنمية في السعودية
المواطن - جدة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفير وظائف شاغرة للرجال والنساء من أجل العمل في محافظة جدة بمسمى وظيفي (مساعد إداري)، وفق التفاصيل والمعلومات الواردة أدناه:

الوظائف الشاغرة :

– مساعد إداري – الاستعانة بمصادر خارجية

شروط التقديم :-

  1. – شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة.
  2. – خبرة 5 إلى 6 سنوات من العمل كمساعد تنفيذي أو مساعد شخصي أو دور مماثل.
  3. – مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة باللغة الفرنسية والعربية والإنجليزية.
  4. – إجادة استخدام برامج الأوفيس.
  5. – مهارات الإدارة التنظيمية والوقت المتميزة.
  6. – مهارات حل المشاكل.

تاريخ التقديم :-

متاح من اليوم

رابط التقديم : من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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  • وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية
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  • وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
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  • وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية
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  • وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية
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