وظائف إدارية للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق
في الرياض والدمام

وظائف إدارية للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق

2020/01/02
الساعة 7:15 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة شركات اليمني عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق، وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- استشارية مبيعات (الرياض):

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصلة على شهادة الثانوية العامة.

– يفضّل من لديها خبرة.

– الراتب يُحدد بعد المقابلة.

2- سكرتير تنفيذي (الرياض):

– درجة الدبلوم في تخصص (السكرتارية).

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– إجادة اللغة الإنجليزية شرط أساسي.

– الراتب يُحدد بعد المقابلة.

3- سكرتيرة تنفيذية (الرياض):

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– درجة الدبلوم في تخصص (السكرتارية).

– خبرة لا تقل عن سنتين.

– إجادة اللغة الإنجليزية شرط أساسي.

– الراتب يُحدد بعد المقابلة.

4- مسؤول مبيعات منطقة (الرياض، الدمام):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة الدبلوم في تخصص (التسويق).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– الراتب يُحدد بعد المقابلة.

5- مساعدة مديرة التسويق (الرياض):

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– الراتب يُحدد بعد المقابلة.

تاريخ التقديم :

متوفر من اليوم.

طريقة التقديم : من خلال البريد الإلكتروني التالي (hr@yemni.com).

 

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