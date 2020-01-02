وظائف إدارية للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق

أعلنت مجموعة شركات اليمني عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء لحملة الثانوية فما فوق، وفق التفاصيل الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة:
1- استشارية مبيعات (الرياض):
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– حاصلة على شهادة الثانوية العامة.
– يفضّل من لديها خبرة.
– الراتب يُحدد بعد المقابلة.
2- سكرتير تنفيذي (الرياض):
– درجة الدبلوم في تخصص (السكرتارية).
– خبرة لا تقل عن سنتين.
– إجادة اللغة الإنجليزية شرط أساسي.
– الراتب يُحدد بعد المقابلة.
3- سكرتيرة تنفيذية (الرياض):
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– درجة الدبلوم في تخصص (السكرتارية).
– خبرة لا تقل عن سنتين.
– إجادة اللغة الإنجليزية شرط أساسي.
– الراتب يُحدد بعد المقابلة.
4- مسؤول مبيعات منطقة (الرياض، الدمام):
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة الدبلوم في تخصص (التسويق).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
– الراتب يُحدد بعد المقابلة.
5- مساعدة مديرة التسويق (الرياض):
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– الراتب يُحدد بعد المقابلة.
تاريخ التقديم :
متوفر من اليوم.
طريقة التقديم : من خلال البريد الإلكتروني التالي (hr@yemni.com).
اترك تعليقاً