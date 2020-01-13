وظائف إدارية للرجال والنساء لدى شركة بي إيه إي سيستمز

المواطن - الجبيل

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز عن وجود وظائف إدارية بمسمى وظيفي “مدقق ضمان الجودة “، عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف من أجل العمل في محافظة الجبيل.

الوظائف الشاغرة :-

– مدقق ضمان الجودة

شروط التقديم:-

– وجود خبرة 6 سنوات في العمل بالمجال التقني ، بما في ذلك 3 سنوات في مجال ضمان ومراقبة الجودة.

– خبرة عملية في دور ضمان الجودة وبصفة خاصة في إدارة أنظمة الجودة المتوافقة.

– القدرة على كتابة التقارير الفنية الشاملة باللغة الإنجليزية.

تاريخ التقديم:-

متوفر من اليوم

رابط التقديم: (اضغط هنا).

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