وظائف إدارية للرجال والنساء لدى شركة بي إيه إي سيستمز

المواطن - الجبيل
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز عن وجود وظائف إدارية بمسمى وظيفي “مدقق ضمان الجودة “، عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف من أجل العمل في محافظة الجبيل.
الوظائف الشاغرة :-
– مدقق ضمان الجودة
شروط التقديم:-
– وجود خبرة 6 سنوات في العمل بالمجال التقني ، بما في ذلك 3 سنوات في مجال ضمان ومراقبة الجودة.
– خبرة عملية في دور ضمان الجودة وبصفة خاصة في إدارة أنظمة الجودة المتوافقة.
– القدرة على كتابة التقارير الفنية الشاملة باللغة الإنجليزية.
تاريخ التقديم:-
متوفر من اليوم
رابط التقديم: (اضغط هنا).
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