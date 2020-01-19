وظائف إدارية للرجال والنساء لدى مجموعة الفطيم

المواطن - الرياض
أعلنت مجموعة الفطيم عن وجود وظائف إدارية شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي موظف استقبال في البيع بالتجزئة وفق التفاصيل والمعلومات التالية:
الوظائف الشاغرة :-
– موظف استقبال في البيع بالتجزئة
شروط التقديم :-
شهادة الثانوية العامة أو أعلى
1-2 سنوات الخبرة ذات الصلة
مهارات التواصل باللغة الإنجليزية والعربية
مهارات الحاسوب ، مايكروسوفت أوفيس (وورد ، إكسل
مهام الوظيفة :-
– الإجابة على الاستفسارات وتقديم المعلومات للعملاء والزوار والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالأنشطة التي تتم في إنشاء وموقع الإدارات والمكاتب والموظفين داخل المنظمة.
تاريخ التقديم :-
متاح من اليوم
رابط التقديم : (اضغط هنا).
اترك تعليقاً