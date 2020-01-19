وظائف إدارية للرجال والنساء لدى مجموعة الفطيم

المواطن - الرياض

أعلنت مجموعة الفطيم عن وجود وظائف إدارية شاغرة في العاصمة الرياض بمسمى وظيفي موظف استقبال في البيع بالتجزئة وفق التفاصيل والمعلومات التالية:

الوظائف الشاغرة :-

– موظف استقبال في البيع بالتجزئة

شروط التقديم :-

شهادة الثانوية العامة أو أعلى

1-2 سنوات الخبرة ذات الصلة

مهارات التواصل باللغة الإنجليزية والعربية

مهارات الحاسوب ، مايكروسوفت أوفيس (وورد ، إكسل

مهام الوظيفة :-

– الإجابة على الاستفسارات وتقديم المعلومات للعملاء والزوار والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالأنشطة التي تتم في إنشاء وموقع الإدارات والمكاتب والموظفين داخل المنظمة.

تاريخ التقديم :-

متاح من اليوم

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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