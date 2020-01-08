وظائف إدارية للرجال والنساء لدى مدينة الملك سعود الطبية

المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “منسق مواد”، من أجل العمل في العاصمة الرياض وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة:

– منسق مواد.

شروط التقديم:

– البكالوريوس في إدارة مواد أو إدارة خدمات صحية.

– حديث التخرج لا يشترط الخبرة السابقة (0- 2 عام).

– إجادة استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة.

– معرفة الأنظمة واللوائح الإدارية المعمول بها.

– الإلمام باللغة الإنجليزية.

– معرفة جيدة بالأنظمة والإجراءات الخاصة بعمل المستودعات.

– القدرة على التواصل مع الغير بكفاءة.

تاريخ التقديم:

متاح الآن بدءًا من اليوم حتى الاكتفاء من العدد المطلوب.

رابط التقديم: (اضغط هنا).

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