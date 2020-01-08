وظائف إدارية للرجال والنساء لدى مدينة الملك سعود الطبية

المواطن - الرياض
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي “منسق مواد”، من أجل العمل في العاصمة الرياض وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة:
– منسق مواد.
شروط التقديم:
– البكالوريوس في إدارة مواد أو إدارة خدمات صحية.
– حديث التخرج لا يشترط الخبرة السابقة (0- 2 عام).
– إجادة استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة.
– معرفة الأنظمة واللوائح الإدارية المعمول بها.
– الإلمام باللغة الإنجليزية.
– معرفة جيدة بالأنظمة والإجراءات الخاصة بعمل المستودعات.
– القدرة على التواصل مع الغير بكفاءة.
تاريخ التقديم:
متاح الآن بدءًا من اليوم حتى الاكتفاء من العدد المطلوب.
رابط التقديم: (اضغط هنا).
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